Девушка уверена, что власти ничего не делают для сохранения экологии на Земле.

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Что сказала Тунберг в своей речи

Шведская экоактивистка начала свое выступление цитатой высказывания Бориса Джонсона о том, что защита экологии не является "зеленым актом кроличьих объятий". Она подчеркнула необходимость:

использования инноваций,

сотрудничества,

силы воли в борьбе с изменением климата.

Бла-бла-бла, это все, что мы слышим от наших так называемых лидеров. Слова, которые звучат здорово, но пока не привели к действию. Наши надежды и амбиции тонут в их пустых обещаниях,

– гневно заявила Тунберг.

По словам Греты, у мировых лидеров было 30 лет пустой болтовни, поэтому в течение этого времени ситуация с климатом не менялась, а только ухудшалась. Теперь же, для предотвращения увеличения количества проблем, всему миру требуется немедленное резкое ежегодное сокращение выбросов.

Глобальное потепление может выйти из-под контроля

Экоактивистка привела данные ООН, согласно которым, при текущих объемах выбросов углерода к 2030 году они увеличатся на 16%. В то же время для удержания глобального потепления в пределах согласованного уровня, выбросы должны сократиться вдвое.

Мы все еще можем это изменить – это вполне возможно, но требует немедленного резкого ежегодного сокращения выбросов. Но не в том случае, если все будет продолжаться так, как сегодня,

– подчеркнула защитница природы

Речь Греты Тунберг на саммите Youth4Climate: смотрите видео

Заметим, что не все смогли уловить смысл речи Греты. В сети уже начали высмеивать "безумный" взгляд экоактивистки.