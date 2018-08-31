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BlackBerry представила новый кнопочный смартфон KEY2 LE

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Смартфон BlackBerry KEY2
Смартфон BlackBerry KEY2 / blackberrymobile.com

Компания BlackBerry представила упрощенную версию своего кнопочного смартфона KEY2. Эта версия называется KEY2 LE и она более доступна в плане цены.

Об этом пишет ixbt.com.

Новая модель работает на более бюджетном процессоре Snapdragon 636 с 4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ флэш-памяти.

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Дисплей телефона имеет диагональ 4,5 дюйма разрешением 1080 х 1620 пикселей и соотношением сторон 3:2 Также дисплей получил покрытие закаленным стеклом Gorilla Glass.

BlackBerry KEY2
BlackBerry KEY2 стоит от 400 евро

Основная камера тоже сдвоенная, однако разрешение датчиков в KEY2 LE составляет 5 и 13 Мп. С основным соединен объектив с диафрагмой f/2,2. Камера поддерживает запись видео разрешением 4К с кадровой частотой 30 к/с. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

BlackBerry KEY2
BlackBerry KEY2 получил двойную основную камеру

Емкость батареи составляет 3000 мАч.

Стоимость KEY2 LE с 32 ГБ флэш-памяти оценена в 400 евро (12 800 гривен). А за версию с 64 ГБ хранилища надо заплатить 450 евро (14 400 гривен).

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Теги: Новинки IFA 2018 Техно Смартфоны BlackBerry
Источник: 24 Канал
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