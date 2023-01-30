Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Благодаря совместной работе энергетиков и транспортников продолжаем постепенно восстанавливать движение электротранспорта столицы. В середине января в городе возобновили работу два маршрута Борщаговской линии скоростного трамвая №1 и №3. Теперь запускаем еще два трамвайных маршрута. На жилом массиве Троещина", – сообщил Виталий Кличко. .

Когда возобновят электротранспорт в Киеве

По словам Кличко, со вторника, 31 января, возобновят движение трамвая №5, который курсирует от улицы Сержа Лифаря до станции "Троещина-2", и №28 – улица Милославская до станции метро "Лесная". Соответственно, временно заменявшие трамваи автобусные маршруты №№ 5-Т, 28-Т, 35-Т прекратят курсировать.

Ранее сообщалось, что из-за дефицита электроэнергии, возникшего в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры страны, в Киеве было принято решение о прекращении работы наземного электротранспорта. 23 декабря Виталий Кличко написал в своем телеграм-канале, что на всех маршрутах трамваев и троллейбусов запущены временные автобусные маршруты. 12 января было возобновлено движение скоростных трамваев №1 и №3.