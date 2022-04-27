В других городах и селах централизованное газоснабжение отсутствует из-за разрушения магистральных газопроводов и газораспределительных станций. Об этом сообщил глава Луганской ОВА на официальной странице в телеграме 27 апреля.
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Ситуация с поставками газа в Луганскую область
Сергей Гайдай рассказал, что газовики каждый день ремонтируют поврежденные участки. Специалистов пытаются регулярно снабжать необходимыми расходными материалами, постоянно доставать новые трубы.
Иногда возникает вопрос, что ввезти в область в первую очередь: еду или новую трубу большого диаметра, чтобы было на чем эту еду приготовить. Газ есть в шести городах и селах, однако в трех из них – не везде,
– подчеркнул глава Луганской ОВА.
Чиновник уточнил, что доступ к голубому топливу в области на сегодня, 27 апреля, имеют только 45,5 тысяч семей. Некоторые участки из-за активных боевых действий, к сожалению, уже не удастся отремонтировать.
Водоснабжение
Кроме поврежденных газопроводов, в области также разрушено или обесточено большинство насосных станций. Централизованная подача воды полностью отсутствует в таких городах:
- Рубежное;
- Попасная.
Частично отсутствует или ограничена в следующих населенных пунктах:
- Лисичанск;
- Новодружеск;
- Приволье;
- Северодонецк.
При этом подача воды не производится в населенные пункты, которые обслуживает Попаснянский районный водоканал.
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