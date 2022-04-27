В других городах и селах централизованное газоснабжение отсутствует из-за разрушения магистральных газопроводов и газораспределительных станций. Об этом сообщил глава Луганской ОВА на официальной странице в телеграме 27 апреля.

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Ситуация с поставками газа в Луганскую область

Сергей Гайдай рассказал, что газовики каждый день ремонтируют поврежденные участки. Специалистов пытаются регулярно снабжать необходимыми расходными материалами, постоянно доставать новые трубы.

Иногда возникает вопрос, что ввезти в область в первую очередь: еду или новую трубу большого диаметра, чтобы было на чем эту еду приготовить. Газ есть в шести городах и селах, однако в трех из них – не везде,

– подчеркнул глава Луганской ОВА.

Чиновник уточнил, что доступ к голубому топливу в области на сегодня, 27 апреля, имеют только 45,5 тысяч семей. Некоторые участки из-за активных боевых действий, к сожалению, уже не удастся отремонтировать.

Водоснабжение

Кроме поврежденных газопроводов, в области также разрушено или обесточено большинство насосных станций. Централизованная подача воды полностью отсутствует в таких городах:

Рубежное;

Попасная.

Частично отсутствует или ограничена в следующих населенных пунктах:

Лисичанск;

Новодружеск;

Приволье;

Северодонецк.

При этом подача воды не производится в населенные пункты, которые обслуживает Попаснянский районный водоканал.

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