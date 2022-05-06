Об этом генеральный секретарь ООН рассказал на заседании Совбеза, состоявшемся вечером 5 мая в Нью-Йорке. Совбез обсуждал войну России в Украине и помощь гражданскому населению.

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Люди жили под обстрелами – без воды и еды, – Гутерриш

На сегодняшний день около 500 гражданских лиц получили долгожданное облегчение – после того, как прожили под постоянными обстрелами и в условиях нехватки воды, пищи и санитарных условий,

– сказал Гутерриш.

Согласие России на то, чтобы эвакуировать гражданских из Мариуполя, генсек ООН получил 26 апреля – во время переговоров с Владимиром Путиным в Москве. Сама спецоперация – совместно с Красным Крестом, говорит Гутерриш, стартовала 29 апреля.

На сегодняшний день успешно провели две эвакуационные операции

На сегодняшний день успешно провели 2 эвакуационные операции, отчитался генсек ООН. Во время первой – эвакуировали 101 человека из "Азовстали" и 59 – из соседнего района. Вторая завершилась 5 мая вечером – спасены 320 мариупольцев.

Важно! По словам Гутерреша, сейчас идет третья операция, однако деталей раскрывать не будут, пока она не завершится.

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Вторжение в Украину – это нарушение Устава ООН

Генсек еще раз подтвердил, что вторжение России в Украину – это нарушение Устава ООН. Организация планирует наращивать масштабы спасательных операций на украинской территории.

Успешную эвакуацию из Мариуполя подтвердил и Андрей Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил успешную эвакуацию граждан из Мариуполя. Он назвал такое же количество увезенных людей – 500. Новый этап эвакуации уже продолжается.

Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных. Спасибо за помощь ООН,

– написал глава ОП.

Ситуация на "Азовстали": коротко

Пока идет эвакуация из Мариуполя, враги активно штурмуют "Азовсталь", используют авиацию.

При этом тяжелые бои ведутся уже на территории самого завода. Украинские защитники просят немедленно эвакуировать мирных жителей и раненых.

Между тем, в Пентагоне говорят, что Россия отвела значительную часть войск из Мариуполя в направлении севера.

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