Об этом пишет политолог Александр Черненко. Экс-нардеп акцентирует, что СБУ поразила российскую радиолокационную станцию (РЛС) дальнего действия в Брянской области, которая контролировала небо на 700 километров вглубь Украины.

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"Именно пораженный комплекс "Небо-У" помогал россиянам выявлять украинские средства поражения и поддерживал бомбардировщики, которые атакуют КАБами украинское приграничье. Кроме того, у врага стало меньше возможностей обнаруживать воздушные цели вдоль северной границы Украины. Радиолокационная слепота россиян поможет украинским войскам вести разведку, запускать беспилотники и качественнее использовать армейскую авиацию на этом участке", – считает эксперт.

Политолог отмечает, что одна из задач подчиненных Малюка на фронте – именно уничтожение дорогостоящей российской техники.

По данным из открытых источников, такой техники подразделения службы уничтожили уже на сумму более 2 миллиардов долларов. Одна из цифр – с начала большой войны подразделения службы уничтожили 871 вражеский танк. Также только за последние недели спецназовцы ЦСО "А" СБУ поразили на фронте целую партию российских зенитно-ракетных комплексов: 2 ЗРК "Бук" различных модификаций, 1 РЛС "Бук" и 1 станцию обнаружения целей, 4 зенитно-ракетных комплекса "Тор-М2", 3 "Тунгуски", 4 ЗРК "Стрела-10" и 1 ЗРК "Оса",

– сообщает Черненко.

"Стоимость дронов, которыми служба уничтожила РЛС, в десятки раз меньше стоимости самой станции. Как и в битве за Черное море, СБУ относительно недорогими средствами наносит ущерб врагу на сотни миллионов долларов. Но самое главное, что уничтожение одного такого комплекса – это не только нанесение материальных потерь врагу, но и сотни спасенных жизней украинских военных и гражданских", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины поразила в Брянской области России радиолокационный комплекс дальнего действия "Небо-У" стоимостью 100 миллионов долларов. По РЛС прилетели 7 дронов-камикадзе самолетного типа.