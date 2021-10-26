Станция в Авдеевке будет обеспечивать медицинским кислородом 81 точку в инфекционном, неврологическом, хирургическом, терапевтическом, реанимационном и операционном отделениях больницы. 13 млн гривен составили социальные инвестиции компании "Метинвест" в усиление медицинской базы больницы в борьбе с COVID-19.

Больница получила полностью автоматизированную систему кислородоснабжения. Авдеевская кислородная станция имеет две емкости по 3 тонны каждая, которые могут непрерывно подавать кислород на главный трехэтажный корпус больницы и инфекционное отдельно стоящее здание. Это сооружение позволит медикам спасать еще больше жизней и является существенной помощью в борьбе с пандемией коронавируса. Был предусмотрен комплекс оповещения и системы повышенной безопасности на этапе проектирования станции. Сегодня же кислород уже подается ковидным больным.

По словам генерального директора АКХЗ Виталия Литовки, обеспечение больницы кислородом для эффективного лечения инфицированных коронавирусом остается актуальным вопросом.

"Наше градообразующее предприятие много лет помогает больнице города развиваться. В медучреждении уже работают современные хирургия и травматология, клинико-диагностическая лаборатория, инфекционное и приемное отделения. Продолжается ремонт неврологии. На поддержку здравоохранения города "Метинвест" направил с 2014 года почти 50 млн грн", – резюмировал Литовка.

Именно "Метинвест" одним из первых пришел на помощь городской больнице от начала пандемии. Авдеевский коксохим оперативно закупил самые необходимые средства для медиков: респираторы максимальной степени защиты и защитные костюмы. В частности, приобрел для лечения больных три кислородных концентратора. Вместе с Фондом Рината Ахметова АКХЗ передал больнице аппарат ИВЛ и тест-системы.

"Открытие кислородной станции – для Авдеевки действительно важное событие. Благодаря станции наша больница смогла заключить контракт с НСЗУ и получила "ковидный" пакет. Теперь жители нашей общины могут лечиться от коронавируса в стенах родной больницы. Кроме того, мы принимаем и жителей других населенных пунктов. Уверен, что благодаря помощи компании Метинвест, Фонда Рината Ахметова мы спасем жизни многих жителей нашей общины", – поделился руководитель Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

Ринат Ахметов первым пришел на помощь, когда Украина столкнулась с пандемией COVID-19. Он выделил более 450 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине" – части программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

"В кратчайшие сроки опорные больницы по всей стране получили 207 аппаратов ИВЛ, более 300 тысяч экспресс-тестов, более 200 тысяч средств индивидуальной защиты и расходных материалов, 155 кислородных концентраторов", – подвела итоги главный директор программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан

Гендиректор добавила, что всего помощь фонда получили более 500 медучреждений по всей стране.

Фонд Рината Ахметова считается крупнейшим частным благотворительным Фондом Украины, который за 15 лет работы помог выжить 5 миллионам людей.

"Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" – самая большая, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с новым заболеванием. Действительно, масштабы помощи беспрецедентны, а благодаря проекту повысился уровень качества предоставления медуслуг в стране", – поделился народный депутат Украины Муса Магомедов.