Невзоров убежден, что война против Украины – "глупая, преступная и шизофреническая". Начав ее, российский диктатор про себя объявил приговор.

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Крах режима Путина

Бывший российский депутат убежден – войны с Украиной режим Путина пережить не сможет. На сторону Украины встал весь цивилизованный мир, потому преступника ожидает крах.

Благодаря этой войне режим непременно сломает себе шею. Такова цена, цена полного опустошения собственной страны, цена проклятия на весь мир, проклятия для многих поколений ,

– сказал Невзоров.