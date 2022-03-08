Новостью автор серии книг о Гарри Поттере поделилась в своем твиттере. Меньше чем за сутки твит собрал более 4,5 тысяч ретвитов.

Отметьте Анджелина Джоли и Алисса Милано показали видео из бомбоубежища в Украине

Я лично увеличу пожертвования на этот сбор до 1 миллиона фунтов стерлингов. Спасибо всем, кто уже пожертвовал, вы даете возможность Lumos выполнять важную работу для наиболее уязвимых детей в Украине,

– заявила писательница.

По данным НБУ один фунт стерлингов стоит 39,7 гривны.

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