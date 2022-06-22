Об этом для 24 канала рассказала глава правления Центра трансатлантического диалога Юлия Осмоловская. Она отметила, что Кремль хочет повысить свои ставки, которые не подкреплены реальной способностью России работать на нескольких фронтах одновременно.

Тема США будет защищать Литву, нападение на члена НАТО означает атаку на всех, – Госдеп об угрозах России

"Это еще можно трактовать как жест отчаяния, потому что все стратегические цели, красные линии, которые выставлял Путин уже позади, а именно расширение НАТО, принятие Украины в ЕС. Реальность демонстрирует абсолютно обратные процессы, противоречащие целям Кремля. И в отчаянии угрозами играют на страх Западной Европы не выйти в прямое противостояние с Россией. На это производят расчет", – рассказала Осмоловская.

Готовы к войне

Военную помощь активно оказывают страны Восточной Европы. Страны Балтии могут укрепляться и таким образом раздробить внимание НАТО.

Я не думаю, что этого будет достаточно, потому что если говорим о странах Балтии, то вспомним Швецию и Финляндию. Они готовы к такой войне, которую Россия ведет сейчас в Украине,

– отметила дипломата.

Россия не будет открывать еще один фронт

Осмоловская подчеркнула, что Литва, Латвия и Эстония являются странами НАТО, а США дали однозначный ответ по предотвращению России прибегать к военным действиям. Некоторые заявления российских политиков свидетельствуют о том, что речь не идет о военных мероприятиях, а о чем-то другом. К примеру, экономические действия. То есть можно заключить, что Россия не готова открывать второй или третий фронт.

Юлия Осмоловская Председатель правления Центра трансатлантического диалога Учитывая способности кафиров, можно говорить о блефе и лозунгах отчаяния, потому что реальность происходит совершенно иным способом, чем они себе планировали.

Она отметила, что российские угрозы для балтийских стран – это возможность доказать западноевропейским странам, что угроза России реальна и огромна. Это откроет глаза европейским лидерам, призывающим к переговорам с Путиным, потому что речь идет непосредственно о территориях стран-членов НАТО.

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