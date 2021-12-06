Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, от блефа до реальной войны – один шаг.
Обратите внимание ВСУ готовы к любым вариантам развития безопасностной ситуации, – Залужный
Подобная ситуация, по мнению Фейгина, была в 2014 году – тогда мало кто ожидал, что действия России приведут к оккупации Крыма, военным действиям на Донбассе. Даже то, что начиналось блефом, может закончиться реальной войной.
Я бы эту угрозу, эту опасность, не расценивал как нулевую. То, что первый раз весной этого года (2021 – 24 канал) Москва уже испытала подобный способ шантажа, не означает, что этот шантаж не может перерасти в реальную агрессию второй раз.
В Генштабе России десятки планов, – Фейгин
Марк Фейгин отметил, что пока непонятно, будет ли полномасштабная агрессия, ведь в генштабе России может быть десятки планов. Один из них – захват Мариуполя, а не "дойти до Киева".
Возможно, мы переоцениваем планы Москвы. Могут быть любые цели и действительно – напасть могут с четырех сторон. Говорить рано, что это будет полномасштабная война с захватом всей территории.
Фейгин о вероятности войны с Россией: смотрите видео
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- 7 декабря Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры по видеосвязи. Известно, что американский и российский президенты будут говорить в частности об Украине. Перед этим Байден предупредил, что проведет "долгую дискуссию" с Путиным, и не примет ничьих "красных линий".
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- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что есть "вероятность военных действий на юго-востоке Украины". Мол, этим Москва обеспокоена.