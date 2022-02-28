Ведь наша Ассоциация многократно писала о том, что оккупанты с 2014 года выбирают в Крыму тактику гуманитарного террора, когда проблемы с электричеством и водоснабжением, в частности, вызванные халатностью оккупационной "администрации", возлагались агрессором на Украину.

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Почему оккупанты ворвались в Украину

В частности, оккупанты не скрывают, что формальным основанием для дальнейшей агрессии против материковой Украины было "возобновление водоснабжения в Крым Северокрымским каналом".

Та же тактика повторяется агрессором и на временно оккупированных районах Херсонской области у полуострова, где из-за мародерства, захвата и частичного уничтожения агрессором критической инфраструктуры в настоящее время перебои с водоснабжением, электроэнергией, лекарствами и пищевыми продуктами.

Пропаганда агрессора уже заявила, что для решения этих проблем население якобы "должно срочно переизбрать местную власть" с тем, чтобы под видом "выборов" назначить на соответствующие должности полностью контролируемых коллаборантов, с последующими посягательствами на территориальную целостность Украины.

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Практика "тотальной войны"

Поскольку "блицкриг" из Беларуси, оккупированного Крыма и России агрессором уже очевидно провален, аналогичные действия оккупант гарантированно будет совершать и в других временно оккупированных местностях, а также образуя осаду и блокаду городов и поселков через маневренные боевые действия.

Подобная практика "тотальной войны" против мирного населения и блокады населенных пунктов как средства политических требований использовалась Россией, в частности, в Сирии. Хотя международное гуманитарное право и международное право прав человека обязывает врага осуществлять жизнеобеспечение оккупированных территорий, россияне грубо игнорируют эти требования договоров, что доказал с 2014 года крымский опыт.

Поэтому все украинское население в зоне боевых действий и под враждебной оккупацией должно заботиться о ключевых вещах – наличие воды, пищи длительного хранения, лекарств и средств индивидуальной защиты.

Что касается водоснабжения – каждая семья должна сформировать запасы питьевой воды из источников из расчета не менее двух недель, минимум по два литра воды в день на человека.

– каждая семья должна сформировать запасы питьевой воды из источников из расчета не менее двух недель, минимум по два литра воды в день на человека. Все пищевые продукты, которые не могут долго храниться без охлаждения, необходимо употреблять в ближайшее время и оставлять неприкосновенными запасы продуктов долгого хранения, с учетом возможностей прекращения электро- и газоснабжения.

которые не могут долго храниться без охлаждения, необходимо употреблять в ближайшее время и оставлять неприкосновенными запасы продуктов долгого хранения, с учетом возможностей прекращения электро- и газоснабжения. Необходимо обеспечить минимальный набор критически важных лекарств – противовирусные, обезболивающие препараты и антибиотики. При наличии вблизи расположений вражеских сил, а также мест хранения опасных веществ следует иметь респираторы и ватно-марлевые повязки. Следует продумать практические действия в условиях отсутствия мобильной связи и сети Интернет.

Напоминаем, что описанная преступная тактика оккупантов и руководства государства-агрессора уже стала предметом безотлагательного обращения Украины в Международный суд ООН по геноциду украинского народа, который сейчас совершает Россия.

Эти преступные действия будут учтены в рамках текущих производств против государства-агрессора в Европейском суде по правам человека и Международном уголовном суде, в деятельности уполномоченных структур ОБСЕ, ООН и Международного комитета Красного Креста.

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