Сначала об этом заявил МИД России. Там утверждают, что министры обсуждали незаконное задержание в Москве журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиненного в шпионаже.
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О чем говорили министры
По данным российского ведомства, Лавров сказал Блинкену о "нагнетании" ситуации в СМИ, и то, что Гершкович якобы был "взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбора данных, составляющих государственную тайну".
"В ходе беседы поднимались также некоторые актуальные вопросы двустороннего характера", - добавили в российском ведомстве, не уточнив, о чем идет речь.
Впоследствии в Государственном департаменте США подтвердили разговор Блинкена и Лаврова, отметив, что глава американской дипломатии призвал Кремль немедленно уволить Гершковича и незаконно задержанного гражданина США Пола Вилана.
"Госсекретарь и министр иностранных дел Лавров также обсудили важность создания условий, позволяющих дипломатическим миссиям выполнять свою работу", – добавили там.
Что известно об аресте американского журналиста в России
- В Москве арестован журналист The Wall Street Journal, гражданин США Эван Гершкович. Его обвиняют в "шпионаже".
- Утром 30 марта в ФСБ России заявили, что накануне задержали в Екатеринбурге Эвана Гершковича. Спецслужба утверждает, что журналист The Wall Street Journal собирал секретные сведения об одном из предприятий российского ВПК. В Кремле добавили, что Гершковича "взяли с поличным".
- Пропагандисты утверждают, что корреспондент WSJ, работая над материалом, посещал Екатеринбург и Нижний Тагил (там располагается предприятие ВПК Уралвагонзавод). Пиарщик Ярослав Ширшиков из Екатеринбурга рассказывал, что Гершкович приезжал в город, чтобы написать материал об отношении местных жителей к ППК "Вагнера" и войне против Украины. Ширшиков сопровождал журналиста в Екатеринбурге и знакомил с некоторыми персонами, что требовалось для подготовки текста.
- Гершкович около шести лет живет в России, работает в московском бюро американской газеты The Wall Street Journal. Ранее Гершкович работал в Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times.
- Президент США Джо Байден отреагировал на задержание американского журналиста в России. Он призывает Москву уволить журналиста.