Сначала об этом заявил МИД России. Там утверждают, что министры обсуждали незаконное задержание в Москве журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиненного в шпионаже.

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О чем говорили министры

По данным российского ведомства, Лавров сказал Блинкену о "нагнетании" ситуации в СМИ, и то, что Гершкович якобы был "взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбора данных, составляющих государственную тайну".

"В ходе беседы поднимались также некоторые актуальные вопросы двустороннего характера", - добавили в российском ведомстве, не уточнив, о чем идет речь.

Впоследствии в Государственном департаменте США подтвердили разговор Блинкена и Лаврова, отметив, что глава американской дипломатии призвал Кремль немедленно уволить Гершковича и незаконно задержанного гражданина США Пола Вилана.

"Госсекретарь и министр иностранных дел Лавров также обсудили важность создания условий, позволяющих дипломатическим миссиям выполнять свою работу", – добавили там.

Что известно об аресте американского журналиста в России