Блинкен сыграл вместе с украинской группой в пабе "БарменДиктат". Сеть сразу охватили мемы.

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Blinken 182: мемы о выступлении Блинкена в баре

Прежде всего главной темой дня стало то, связано ли выступление Блинкена с аварийными отключениями, которые Укрэнерго ввело в тот же вечер. Есть подозрения, что дисбаланс в сети вызвала его электрогитара:

Кроме этого, предусмотрительные украинцы посоветовали Блинкену зимой везти с собой акустическую гитару, потому что на фоне последних новостей есть риск, что света может не быть.

Не обошлось и без добрых старых мемов, которые не касаются войны:

Попались мемы и для тех, кому 27+:

И, конечно, были мемы и о наболевшей для украинцев теме – западную помощь. Моральная поддержка – это прекрасно, но никто не поспорит, что лучше бы Блинкен спел на фоне привезенных ATACMS или F-16.