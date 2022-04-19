Такое мнение в эфире 24 канала высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он отметил, что из-за войны, которую развязала Россия против Украины, мир будет использовать против государства-агрессора совершенно другие инструменты.
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Важные решения
По словам Климкина, сейчас будут приниматься многие решения в пользу Украины. В частности, на саммитах НАТО и ЕС в июне 2022 года.
В ближайшее время будет много решений, которые изменят всю картину вокруг Украины,
– заявил Климкин.
Климкин уверен, что на саммите Евросоюза будет принято решение о статусе кандидата Украины. В то же время на саммите НАТО будет пересмотрена стратегия Альянса в отношении России.
Кстати, Джо Байден хочет заменить командование НАТО в Европе. Пентагон планирует назначить нового генерала Сил специальных операций.
Климкин заявил, что Украину ждут судьбоносные решения: смотрите видео