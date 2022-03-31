Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

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По его словам, проводятся успешные контрнаступательные действия, благодаря которым многие населенные пункты освобождены.

Однако он отметил, что возобновление движения по трассе Киев – Житомир возможно только тогда, когда все будет зачищено, будут соответствующие условия, не будет минометного огня. После этого проведут все процедуры по разминированию, и люди смогут зайти в свои населенные пункты.

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