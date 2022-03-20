В Киевской областной военной администрации отметили, что главной задачей российских захватчиков до сих пор является оцепление и захват столицы.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 4 недели войны
По данным Киевской ОВА, россияне хотят захватить Киев с северного и северо-западного направления. Также в ведомстве не исключают, что оккупанты попытаются осуществить форсирование реки Ирпень.
Вас может заинтересовать: ЗССУ разбили танки оккупанта в Бородянке Киевской области – смотрите видео