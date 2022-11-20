Российские военные целенаправленно обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины. Они думают, что так принудят наше государство к переговорам. Россияне до сих пор не поняли, что для украинцев основное – свобода. Как оставаться несгибаемым и правильно подготовиться к блэкауту – читайте в материале 24 канала.

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Чем нужно запастись

Россия уже не раз осуществляла массированные ракетные удары по инфраструктуре Украины. Так что сделать запасы необходимых продуктов нужно немедленно. Не откладывайте это дело на завтра, ведь неизвестно, когда в Украине может произойти блэкаут. Купите фонарик и батарейки к нему, спички и зажигалку, а также сделайте запас питьевой воды на неделю. Не забудьте купить лекарства, ведь неизвестно, будет ли у аптек возможность работать.

Позаботьтесь и о том, чтобы у вас была еда, которую можно не готовить. Например, каши из пакетиков или лапша. Также запаситесь энергетическими батончиками, консервами, хлебцами. Словом, теми продуктами, которые не испортятся, когда холодильник перестанет работать.

Когда исчезнет свет, то скорее всего не будет и связи. Советуем вам купить радио на батарейках, чтобы быть в курсе всех важных объявлений и новостей.



Как подготовиться к отключению света / Инфографика 24 канала

Как пережить холод дома

Важно утеплить дом по возможности. В частности, сменить режим окон на зимний. Если из ваших окон продувается, то залепите все отверстия скотчем и тканью. Очень важно хранить тепло в доме, поскольку отопления не будет. Также позаботьтесь о теплой домашней одежде, и одеялах и пледах.

Если вы живете в личном доме, то с отоплением будет легче. Купить дизельный или бензиновый генератор и сделать запас дров – лучшее решение этой зимой. Кстати, не забудьте и о покупке повербанка.

Жителям квартиры важно пользоваться только одной комнатой, чтобы она сохраняла тепло. Теплее всего будет в коридоре, ведь там нет окон. В других комнатах следует закрыть шторы, чтобы создать дополнительный барьер между улицей и домом.

Окопная свеча может подогреть воду

Кстати, советуем сделать окопную свечу, которая долго горит и даже может достаточно быстро нагреть воду. Чтобы создать такую свечу, вам понадобится жестянка, картон и старые свечи. Все, что нужно – это свернуть картон, поместить его в банку, а затем залить воском из старых свечей.



Так выглядит окопная свеча / Скриншот с видео

Как подготовить гаджеты к работе без света

Сейчас очень важно держать свой телефон, ноутбук и повербанк заряженными. Поэтому обязательно ставьте их на зарядку, как только у вас есть возможность. Кроме того, если случится блэкаут, смартфон можно перевести в режим экономии энергии.



Как перевести телефон в режим экономии заряда / Инфографика 24 канала

Подробную информацию о том, как увеличить продолжительность работы вашего телефона – читайте здесь. Как подготовить смартфон к работе без интернета – здесь.

Важно! Россиянам не удастся сломать украинцев холодной зимой. Мы обязательно выстоим. Поэтому не паникуйте, а подготовьте все, о чем мы писали выше. Наши энергетики уже не раз показывали, как быстро и мощно умеют работать. Свет у нас еще появится, а вот перестанут ли россияне быть рабами – неизвестно.

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