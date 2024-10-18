Как пишет издание Reuters, электростанция "Антонио Гитераса" является крупнейшей и самой эффективной в стране. Поломка оставила без света примерно 10 миллионов кубинцев.

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Блэкаут на Кубе

Отмечается, что электростанция "Антонио Гитераса" вышла из строя незадолго до полудня по местному времени (около 18:00 по киевскому). Местные власти не сообщили, что стало причиной сбоя. Энергетики работают над восстановлением ее работы, однако говорят, что не знают, сколько продлится ремонт.

"Не будет покоя, пока не будет восстановлено", – заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Правительство Кубы закрыло школы, университеты и маловажные предприятия, такие как развлекательные и культурные заведения, и отправило большинство государственных работников домой. Отмечается, что в пятницу на работу приказано выходить только основным работникам пищевой промышленности и здравоохранения.

Местная газета Diario de Cuba отмечает, что это только усилило энергетический кризис в стране – в течение последних двух недель на Кубе постоянно выключали свет на несколько часов ежедневно. А 11 октября света не было 24 часа.