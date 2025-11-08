Есть ли риск блэкаутов зимой: экономист оценил готовность энергосистемы к обстрелам
- Доктор экономических наук Андрей Длигач отметил, что зима будет сложнее из-за увеличения атак на энергетическую инфраструктуру Украины.
- Украинцы должны продолжать готовиться к блэкаутам, учитывая меньшие запасы газа и необходимость защиты энергообъектов от атак.
Россияне продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, из-за чего действуют отключения света в разных регионах. Эта зима действительно будет сложнее, чем предыдущая.
Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук и председатель Advanter Group Андрей Длигач, отметив, что украинцам нужно продолжать готовиться к блэкаутам. В частности, позднее начало отопительного сезона было одним из шагов экономии.
Есть ли риск блэкаутов зимой?
Доктор экономических наук отметил, что прошлой зимой не было такого количества обстрелов. Поэтому Украина остановилась с энергетической децентрализацией и защитой энергетики. В этом году Россия изменила тактику – увеличила количество ударов и атакует не только на генерации, но и узловые точки.
"У нас низкий резерв по притокам, особенно между берегами Днепра. Может случиться, что украинская система разъединится на две части. У нас также использованы мощности по импорту. А несмотря на энергонезависимость городков, они все равно привязаны к магистральным газовым линиям", – сказал он.
В то же время, по словам Длигача, украинцы ответственно отнеслись к тому, что отопительный сезон начался позже, что свидетельствует об устойчивости народа. Это правильный шаг со стороны государства, учитывая меньшие запасы газа, чем в прошлом году.
Кроме того, значительная часть экономики обеспечила себе энергонезависимость от центральных мощностей. Также продолжается подготовка энергообъектов к ударам прежде всего дронами, ведь защититься от баллистики сложнее.
Зима действительно будет холодной, есть большие риски блэкаутату. Нужно продолжать готовиться и бизнесу, и общинам. У нас не много времени до холодов, но мы многое е можем зробить,
– подытожил он.
Интересно! Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко предположил, что блэкауты в России могут быть хуже, чем в Украине, ведь ВСУ выбивают структуру, которая поставляет электричество между часовыми поясами.
Что еще известно о вызовах этой зимы для энергетики?
Владимир Зеленский сообщил, что Россия накапливает средства для новых атак по энергетике. Из-за этого зима этого года будет сложной.
На решение будущих вызовов с отопительным сезоном Украине нужно где-то около 2 миллиардов долларов. На случай проблем с объемами газа готовится импорт нужных объемов.
Вице-премьер-Министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что строительство защиты энергообъектов продолжается постоянно еще с 2023 года.