Эта девушка более известна по никнейму di.rubens. Она ранее засветилась в видео, где говорила, что выбирает Россию, а не Украину. На это крайне резко отреагировал Штефан, известный по позывным "Штирлиц". Девушка решила, что слова ветерана ее оскорбляют и решила судиться.

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Больше всего помешала ее публичность

На суде отметили, что блогер является публичным лицом. Такой вывод сделали исходя не только из ее миллионной аудитории подписчиков, но и с учетом личных заявлений об этом.

Поэтому служители Фемиды резюмировали: что высказывания Штефана хоть и задели ее чувства, однако были высказаны в приличной форме и в выражениях, приемлемых в общении людей.

Кроме этого, приняли во внимание и то, что слова офицера были оценочными суждениями о событиях, которые не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости.

Обратите внимание! Маламан хотела, чтобы ролик "Штирлица" признали недостоверным и сфальсифицированным. Также она требовала 150 тысяч гривен компенсации за причиненные "моральные страдания".

Как блогер называла Россию любимой страной: смотрите видео

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Практика защиты чести и достоинства выиграла дело ветерана АТО Штефана против блогера Маламан

Соломенский суд Киева отказал в иске о защите чести и достоинства популярной блогера Таисии Маламан, которая обратилась к ветерану войны на Донбассе Анаталия Штефана с позывным "Штирлиц" и Министерства обороны.

Суд принял во внимание, что блогер является публичным лицом (несмотря на миллионную аудиторию ее подписчиков и личные заявления об этом) и пришел к выводу, что высказывания Штефана хоть и задели ее чувства, однако были высказаны в приличной форме и в выражениях, приемлемых в общении людей. Кроме того, слова являются оценочными суждениями о событиях, которые не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости.

О чем дело?

Речь идет о фрагменте из видео с участием популярной пользовательницы сети TikTok Таисии Маламан, более известной под никнеймом Di.Rubens. Девушка в ответ на вопрос: "Россия или Украина?" выбрала первую. Сам ролик называется "Какая твоя любимая страна?". При этом снимали на Майдане Независимости, наиболее знаковом и символическом для украинцев месте — где почти 8 лет назад украинский народ доказал свое право на независимость ценой сотни жизней.

Какими были требования блогерки?

8-секундный отрывок этого видео Штефан распространил на своей странице в Facebook, вместе с собственным комментарием по поводу увиденного. Маламан хотела признать ролик недостоверным и сфальсифицированным. И вдобавок 150 тысяч гривен компенсации за причиненные "моральные страдания".

Что еще?

Также суд отказал в удовлетворении встречного иска, о котором во время рассмотрения дела заявлял Штефан уже к Маламан. Речь идет о видеозаписи, на котором блогер комментировала ситуацию и охарактеризовала Штефана: "позором украинской армии", "человеком, который воюет с мирным населением", "провокатором и мошенником" и "фальсификатором". Мы просили признать такую информацию недостоверной и опровергнуть ее.

Также было заявлено требование в 300 тысяч гривен о возмещении морального вреда, в случае удовлетворения которого Анатолий обещал направить эти деньги на благотворительность.

Наша позиция

"В свое время это дело изрядно всколыхнуло общество своим цинизмом. Нашему клиенту, офицеру ВСУ, который потерял не одного друга и знакомого во время войны, было невыносимо слышать слова блогера, которая из Украины и соседней страны-агресорки со смехом выбирает последнюю. А снимают ролик на месте событий, во время которых погибли сотни людей. Мы гордимся тем, что оказываем правовую помощь Анатолию Штефану, поскольку поддержка ветеранов и всех защитников независимости нашей страны для нас архиважное", — комментирует адвокат практики защиты деловой репутации Юра Мельник.

Наша компания встала на защиту Анатолия Штефана на условиях pro bono. Мы непоколебимы в своей позиции относительно российской агрессии и войны на Донбассе. Как граждане своей страны, мы не терпит подыгрывание пропаганде в любых проявлениях.