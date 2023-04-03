Подозрение гражданину Украины, блогеру с несколькомиллионной аудиторией подписчиков и журналисту в России сообщили о подозрении при процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры. Сделали это за совершение ряда преступлений против основ национальной безопасности Украины.

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Что известно о преступлениях Юрия Подоляки

Как сообщили в Генпрокуратуре, по данным следствия, подозреваемый на огромную аудиторию публиковал материалы с антиукраинскими нарративами. Свою дезинформацию Юрий Подоляка массово распространял через собственный сайт и каналы в ютубе, рутубе и телеграме.

Находясь на территории страны-агрессорки, он активно участвует в информационно-психологических операциях российских спецслужб,

– подчеркнули в СБУ.

Исчерпывающую доказательную базу на прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляку собрала СБУ. Так, в своих авторских программах пророссийский блогер и журналист:

оправдывал вооруженную агрессию России,

распространял дискредитирующую информацию об ВСУ,

"обосновывал" необходимость изменения конституционного строя и границ территории Украины,

"легализовывал" террористические организации "ЛНР" и "ДНР", а также оккупированные государством-агрессором украинские территории,

давал искаженные комментарии по вооруженным агрессивным действиям захватчиков в 2022 году в Киевской, Харьковской, Херсонской областях и Мариуполе.

Также известно, что злоумышленник регулярно выступает на пропагандистских телеканалах, в частности на ток-шоу Соловьева. Во время эфиров он неоднократно призывал к захвату Украины и поддержке российских оккупационных группировок в уничтожении гражданской инфраструктуры нашего государства.

Выводом экспертизы подтверждена противоправность этих публичных высказываний как направленных в ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности, экономической и информационной безопасности Украины в условиях военного положения,

– отметили в Офисе Генпрокурора.

За свои преступления может попасть за решетку на длительное время

Своими поступками Юрий Подоляка нарушил целый ряд статей Уголовного кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (часть 2 статьи 109),

распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (часть 1 статьи 110),

государственная измена, совершенная в условиях военного положения (часть 2 статьи 111),

пропаганда войны (статья 436),

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников (часть 2 статьи 436-2).

Следует отметить, что за нарушение целого "букета" статей Уголовного кодекса пророссийскому пропагандисту "светит": арест на 6 месяцев, исправительные работы на срок до 2 лет, ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет, лишение свободы от 3 лет до пожизненного заключения.

Несмотря на то, что блогер Юрий Подоляка находится на территории страны-террористки, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности.