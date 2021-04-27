Сотрудники "Киевметростроя" собираются пикетировать офис "Аккордбанка" в Киеве из-за блокирования денег для строительства метро на Виноградарь

Акция протеста запланирована на 29 апреля в Киеве возле главного офиса "Аккордбанка" на улице Стеценко, 6. Предыдущий пикет сотрудники АО "Киевметрострой" провели 15 апреля под "Укргазбанком"

После этого юристы финансового учреждения согласились на переговоры с коллективом, который несколько месяцев не получал зарплату. Задолженность накопилась из-за 6 млн грн, заблокированных на счетах банка, несмотря на решение суда, отмечают журналисты. Сейчас вопрос близок к развязке, пишет агентство.

По информации ASPI news, в процессе разрешения конфликта с "Укргазбанком" выяснилось, что еще одна сумма АО "Киевметрострой" с октября 2020 года заблокирована по предписанию управления СБУ в Киевской области на счетах "Аккордбанка".

Эти деньги были перечислены компании "Киевметротехнология" как аванс за научные разработки для строительства метро на Виноградарь. Агентство пишет, что суд отменил арест, но "Аккордбанк" деньги не вернул, поэтому сейчас сотрудники предприятия собираются выйти на пикет.

"Метростроевцы настроены решительно и готовы к радикализации действий в случае, если руководство банка не захочет услышать их законные требования", – сказано в сообщении.

Строительство двух станций метро в направлении киевского жилмассива Виноградарь продолжается по плану, заявлял генеральный директор акционерного общества "Киевметрострой" Андрей Пронин.

Работы по прокладке метро начались в сентябре 2020 года. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что сдача станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" запланирована на декабрь 2021 года.