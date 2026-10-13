Об этом сообщает Центр по противодействию дезинформации.

Что известно о новых ограничениях?

Ограничения коснулись плейлистов и страниц российских исполнителей, которые открыто поддерживают войну против Украины и путинский режим.

В частности, платформа ограничила доступ к ресурсам таких артистов и пропагандистов, как Олег Газманов, Николай Басков, Лолита, Дима Билан, Баста, Михаил Боярский, Шаман, Денис Майданов и других. Также были удалены каналы с мультсериалом "Маша и медведь" на разных языках.

В ведомстве подчеркнули, что продолжают системное сотрудничество с цифровыми платформами с целью очистки информационного пространства от российской пропаганды.

Напомним, что стриминговая платформа Netflix приобрела права на мультфильм "Маша и Медведь", который активно распространяет российскую пропаганду.

К слову, ранее президент Украины утвердил решение СНБО о "введение санкций в отношении российского мультсериала, который, который, по оценке Центра противодействия дезинформации, может быть инструментом "мягкой силы" и гибридного влияния России. Именно через развлекательный контент россияне пытаются формировать положительное восприятие своей страны среди детей в разных государствах, ведь детская аудитория особенно уязвима к информационному воздействию