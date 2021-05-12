BMW с пробегом – это автомобили для смелых личностей, склонных к риску. Эти авто имеют не только азартный характер, но и предъявляют особые требования к обслуживанию и ремонту.

BMW третьей серии выпускается с 1975 года, когда авто было лишь двухдверным. Со следующими генерациями кузова были четырехдверками, кабрио, универсалами и купе, и все они были третьей серией. "Тройка" всегда была бестселлером баварской марки, поэтому со временем немцы решили расширить линейку.

Раскол наметился в 2013, третьей серией оставили называться только седаны, универсалы и GT. А вот купе, кабриолет и Гран Купе (F32, 33, 36) получили индекс 4-й серии. Но техника была у всех такой же, как у седана F30, поэтому и недостатки и преимущества схожи. В целом BMW F30 продержались на конвейере достаточно долго – с конца 2012 по начало 2019 года.

Если зайти на сервис OLX, то можно найти более двух сотен объявлений о продаже BMW 3-й и 4-й серии. Диапазон цен – от 16 тысяч долларов за совсем "загнанные" экземпляры, до 42 тысяч долларов за опрятные и сохраненные авто последних лет выпуска.

Двигатели

Несмотря на то, что в Европе "тройки" и "четверки" преимущественно с дизелем, линейка которых насчитывала с полдесятка моторов, в Украине ситуация иная. Из сотен объявлений продажи 3-й и 4-й серии лишь несколько машин имеют дизельные моторы, остальные – с бензиновыми 420, 430, 435, 440, есть даже М4. Самым популярным в Украине является модель BMW 428 из Америки, в котором установлен "Двигатель 2012 года".

Интересно, что BMW и BMW 420i 428i оснащаются двухлитровыми 4-цилиндровыми двигателями N20 (с TwinPower Turbo), но мощность первого составляет 184 силы, в то время как 428i имеет 245 лошадей. Фактически это одинаковые моторы, разница лишь в поршнях и степени сжатия. Но двухлитровые легко чипуются и становятся 28-ми. Единственное, что после перепрошивки 320i в 328i есть риск заблаговременно "загубить" цепь ГРМ.

Хотя проблемы с цепью встречаются и без тюнинга. На моторы N20 они проявляются в виде свиста во время работы, и под вбрасывание оборотов слышно характерное завывание.

Данные моторы нужно заправлять качественным горючим и использовать только дорогое масло. Если мотор N20B20 долго прогревается, готовьтесь заменить не очень дорогой термостат.

БМВ мало кто покупает, чтобы ездить медленно, это драйверский автомобиль, поэтому изнашивается он быстрее. Да и медленную езду моторы БМВ не любят, их нельзя нагружать низкими оборотами. Это касается в первую очередь нашего двухлитрового мотора с индексом 28і.

Бензиновые моторы относительно надежны, хотя эксперты советуют лучше брать 3-литровые дизельные моторы, которые вызывают меньше вопросов. 3-литровые бензиновики особенно после рестайлинга – на самом деле хороший вариант с крутой динамикой, которые могут укладываться в 10 литров горючего на сотню.

Трансмиссия

С этими бензиновыми моторами в дуэте работает автомат ZF на 8 передач. Есть также версии с механической КП, но их очень мало. Автомат достаточно надежный. При одном условии. Несмотря на рекомендации производителя масло в АКП надо менять каждые 60 тысяч. На этом же то меняйте масло и в раздаточной коробке (для полноприводных версий) и заднем редукторе.

Многие эксперты сходятся в том, что лучше брать заднеприводный БМВ. Понятно, что с нашими зимами полный привод понадобится, но раздаточная коробка, если ее нагружать, может подкинуть проблем. В этой коробке нет насоса масла, поэтому надо менять масло каждые 60 тысяч, а если не уверены в том как ездили до вас, советую присматриваться к заднеприводным "тройке" и "четверке".

Не любит полный привод и фокусов с дрифтуванием. Любителям дрифта придется больше внимания уделить заднему редуктору, не подтекает ли масло, и проверять передний кардан.

Кузов

Владельцам "троек" и "четверок" хоть на курсы маляров иди. У них слишком нежный лак, за 5 лет весь передок от бампера до капота оказывается обстрелянным, как из пулемета. Легко слезает краска, правда, кузов не ржавеет в этих местах.

Жалуются владельцы этих баварских моделей и на то, что быстро изнашиваются уплотнители дверей, пропуская воду в салон, а также выходят из строя замки дверей. В некоторых машинах фонари не просто потеют, а секции фонарей просто выпадают.

Интересно, что VIN-номер в тройках и четверках выбит на правом переднем крыле, которое страдает даже в небольших ДТП. Из-за это потом может быть много проблем во время регистрации.

Салон

"Тройка" и "четверка" подчеркнули ориентацию на драйвера, развернув к нему центральную консоль. Но одним из главных недостатков тройки БМВ F30 является тесный задний ряд. И в этом смысле "Гран Купе" оказался альтернативой, потому что предлагает не только больше стиля, но и больше места.

Но на обеих моделях еще до 100 тысяч км трескалась искусственная кожа, вытиралась кожа на руле и ручках дверей. Дорогие комплектации с натуральной кожей держалась лучше. Часто вытирается краска на кнопках в салоне. Некоторые владельцы жалуются на качество салона в целом, на скрип панелей, посторонние звуки и звукоизоляцию.

Подвеска

Многие считают, что это лучший автомобиль в классе по управляемости. "Тройка" BMW – это синоним шикарного баланса шасси, понятное и азартное поведение в повороте. В заднеприводных версиях прозрачный руль можно считать эталонным. Баварцы поработали с настройками ходовой и странно, что она, несмотря на сложность и наличие алюминия в рычагах, адекватно ходит по нашим дорогам.

Сайлентблоки передних рычагов и амортизаторы обычно ходят по 80-100 тысяч км. Столько же служат шаровые опоры, они идут в сборе с рычагом. Чуть меньше служат задние сайлентблоки. Интересно, что изношенная подвеска не выдает себя каким-то шумом или подозрительными звуками.

С нашими дорогами неплохо держится и рулевая рейка, которая живет 100-150 тысяч, пока не начнет стучать. После этого ее необязательно менять – есть вполне приличные варианты реставрации.

Электричество и электроника

Системные проблемы с электроникой были у машин первых лет выпуска. Касались они электропривода зеркал и передних стеклоподъемников. Со временем производитель с этой проблемой справился, и она утратила массовый характер.

Однако назвать электронику BMW беспроблемной нельзя. Иногда требуют перепрограммирования блоки климатических установок и управления коробкой передач. Изредка возникают сложности с системой контроля давления в шинах. Однако устранение таких сбоев обычно не занимает много времени и средств.

Вывод

Любишь кататься – люби и саночки чинить. С точки зрения кайфа от езды БМВ 3 серии – непревзойденный автомобиль. Однако на обслуживание и ремонт понадобится немало времени, нервов и денег. Особенно это касается рискованных моторов, например, 2-литрового или с меньшим объемом. Рестайлинговые версии лучше, но стоят дороже. С возрастом стоимость владения будет сильно расти.

Что касается общего вердикта, то не стоит связываться с дорестайлинговыми "тройками" F30, если есть альтернативные варианты. Главным образом – из-за четырехцилиндровых моторов, особенно бензиновых. Другое дело – модернизированные BMW не старше 2015 года. Такие можно брать в любом исполнении.