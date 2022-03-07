Компания также закрыла свои офисы в Москве и прекратила отправлять запчасти для самолетов российским авиакомпаниям.

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Boeing получает около трети титана из России, а остальное – из США, Японии, Китая и Казахстана.

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