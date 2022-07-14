Муркези стал третьим гражданином США, попавшим в плен российских оккупантов. Сейчас его содержат в заключении боевики.

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Муркези похитили в июне

Гражданин США более 2 лет проживал в Херсоне. После начала полномасштабного вторжения он остался в городе.

В июне российские оккупанты похитили американца. Утром 7 июля родные криптоинвестора очнулись от звонка Сауэди Муркези, который рассказал, что находится в тюрьме во временно оккупированном Донецке.

Американец рассказал родственникам, что находится в той же тюрьме, что и 39-летний Александр Друке и 27-летний Энди Хьюин – граждане США, воевавшие на стороне Украины.

Однако в отличие от Друке и Хьюина Муркези не участвовал в боевых действиях. Боевики обвинили американца в участии в проукраинских протестах.

Они (оккупанты – 24 канал) используют его как пешку для собственных пропагандистских целей,

– рассказал брат Муркези.

российские пропагандисты уже сняли несколько видео с американцем, где заставляют его говорить то, что ему говорят оккупанты.

Маркези исчез еще в начале июня. Тогда он решил поехать на собственном автомобиле и найти горючее, однако друзья отговаривали его, поскольку авто на американских номерах точно привлечет внимание оккупантов.

Боевики вынесли смертный приговор иностранцам

9 июня "суд" псевдореспублики боевиков на временно оккупированной территории Донбасса приговорил к казни двух граждан Великобритании 28-летнего Эйдена Аслина и 48-летнего Шона Пиннера. Их обвинили в найме и попытке насильственного захвата власти группой лиц.

Адвокаты осужденных сообщили, что готовят апелляцию. Если ее примут, то смертный приговор может быть заменен на пожизненное заключение или 25 лет колонии. В случае отклонения апелляции адвокаты подадут прошение о помиловании.

Европейский суд по правам человека требует от россии гарантий того, что боевики не казнят иностранных граждан.

Заметьте – росСМИ сообщили, что боевики вынесли смертные приговоры двум защитникам Мариуполя: смотрите видео