Оккупанты обстреляли украинские позиции в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Чтобы прекратить обстрел, бойцы ООС дали ответ.

Важно Жуткие сутки на Донбассе: ранения и боевые травмы получили 10 защитников

В каком состоянии военный

В результате вражеского обстрела наш защитник получил ранения. Воину оказали медицинскую помощь, а затем госпитализировали.

Состояние здоровья раненого военного – тяжелое.

О дерзких действиях боевиков уже сообщили представителям ОБСЕ.

Что известно об обострении на Донбассе