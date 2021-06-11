О мобилизации, которую проводят оккупанты, на брифинге сообщила спикер Минобороны Мария Сальник.

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Боевики мобилизовали работников "госпредприятий"

В течение недели окупанты проводили мероприятия, направленные на обеспечение готовности к усилению обьединений и частей первого и второго армейских корпусов,

– сообщила Сальник.

По ее словам, боевики делали это путем мобилизации приписного состава и автомобильной техники из "государственных" предприятий так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Пресс-секретарь Минобороны также добавила, что противник традиционно распространял ложную и искаженную информацию о действиях Вооруженных сил Украины, в частности слухи об угрозе развертывания боевых действий со стороны Объединенных сил в ближайшее время.

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