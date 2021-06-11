О мобилизации, которую проводят оккупанты, на брифинге сообщила спикер Минобороны Мария Сальник.
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Боевики мобилизовали работников "госпредприятий"
В течение недели окупанты проводили мероприятия, направленные на обеспечение готовности к усилению обьединений и частей первого и второго армейских корпусов,
– сообщила Сальник.
По ее словам, боевики делали это путем мобилизации приписного состава и автомобильной техники из "государственных" предприятий так называемых "ЛНР" и "ДНР".
Пресс-секретарь Минобороны также добавила, что противник традиционно распространял ложную и искаженную информацию о действиях Вооруженных сил Украины, в частности слухи об угрозе развертывания боевых действий со стороны Объединенных сил в ближайшее время.
Ситуация на Донбассе: последние новости
- В течение суток, 10 июня, войска оккупанта 12 раз открывали огонь в сторону украинских позиций.
- В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Бойца госпитализировали, состояние его здоровья – средней тяжести.
- С начала суток, 11 июня, по состоянию на 07:00 боевики уже успели дважды нарушить режим тишины.