Оккупанты утверждают, что перед взрывом зафиксировали пролет украинского беспилотника.

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Впоследствии наш БПЛА якобы сбросил взрывное устройство на нефтехранилище. Как следствие – 1300 тонн топлива уничтожил огонь. Как утверждает враг, 2 беспилотника сбило взрывной волной, они упали рядом.

Я, конечно, совершенно не удивлен, потому что через несколько минут после новости о взрыве на нефтебазе на донецких каналах запустили по несколько ботов, которые подбросили версию дырявых,

– написал журналист и представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

По предварительным данным, пострадавших в результате взрыва нет. Рабочих нефтебазы оперативно эвакуировали.

Взрыв на нефтебазе в оккупированном Донецке: смотрите видео