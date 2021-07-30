Последние перестановки и ротации в руководстве силовых ведомств Украины живо и активно обсуждают... Как непосредственно у АбизяноФ Бомбаса, так и собственно у их старших товарищей – в нетрях орко-Мордора…

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Версии на сей счет выдвигаются самые разнообразные…

Одна краше другой, конспирология просто бьет ключом и бурно фонтанирует… Тут вам – и "приказ из Вашингтона", и "пускают в дело отмороженных" (в смысле, однозначных бИндерофцев), и даже "повязанных кровью"... рассматривают под лупой, где Шаптала провел свои лейтенантские годы и зачем Залужному диплом переводчика...

Разные бабуинские "ИкспердЫ", "политологи из Енакиево", "ведущие военные журналисты молодых рЫЦпублик"... все, б*я, заделались спецами по кадровой политике высшего военно-политического руководства Украины... и в том числе, в отношении сектора национальной безопасности и обороны в частности…

Среди всего этого гундосого бормотания ватоприматов, мое внимание привлек комментарий бабуинскому ресурсу "Донбас сегодня", который дал достаточно известный "военный журналист" Мордора такой себе Юрий Котенок (в определенных кругах известный по кличке "Котелок", иногда встречается "Котел")…

Дело в том, что это туловище, которое выдает себя за журналиста... в действительности есть аффилированным с информационными структурами ГУ ГШ ВС РФ пропаг*ндоном... нечто схожее с небезызвестным "Сашей Поцем" (в миру – "военным оборЗевателем" КП Александром Коцом)…

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Вот его комментарий:

Людьми, повязанными кровью, проще управлять, и поэтому я считаю, что будет отдан приказ, и они попытаются совершить кровавую провокацию. В большое наступление я не верю. То, что сдерживало всяких "хомчаков" и прочую банду, и что будет сдерживать новых генералов – это ответные действия со стороны России (с)…

Следует понимать, что этот орк, "просто так" никаких мнений и мыслей обычно не высказывает... Все его "глубокомысленные" задвиги, как правило, непосредственно связаны с текущими или намечающимися ИпСО Мордора... Посему, его пассаж про "совершить кровавую провокацию"... стоит рассматривать вполне серьезно... особенно, в контексте недавнего огневого налета по нашему бригадному ТПУ на Донбассе... в глубине боевых порядков…

Предстоящее 30-летие Независимости нашего государства, начало работы "Крымской платформы" и визит президента Зеленского в США... вполне могут сподвигнуть этих ватоцефалов организовать на Донбассе нечто кровавое... с перекладыванием ответственности на Украину…

Это вполне укладывается в канву мордорских "стратегических подходов", коими они оперируют на Донбассе и на международной арене...

Как я уже ранее писал неоднократно... сейчас у них на повестке дня в отношении нашей страны одна из главных задач – нивелирование международной поддержки Украины и обвинение ее в "срыве мирного процесса"... одна или несколько громких провокаций в зоне боевых действий, вполне для этого сгодятся…

Думаю, от этой печки орки и затанцуют в августе...