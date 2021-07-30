Последние перестановки и ротации в руководстве силовых ведомств Украины живо и активно обсуждают... Как непосредственно у АбизяноФ Бомбаса, так и собственно у их старших товарищей – в нетрях орко-Мордора…
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Версии на сей счет выдвигаются самые разнообразные…
Одна краше другой, конспирология просто бьет ключом и бурно фонтанирует… Тут вам – и "приказ из Вашингтона", и "пускают в дело отмороженных" (в смысле, однозначных бИндерофцев), и даже "повязанных кровью"... рассматривают под лупой, где Шаптала провел свои лейтенантские годы и зачем Залужному диплом переводчика...
Разные бабуинские "ИкспердЫ", "политологи из Енакиево", "ведущие военные журналисты молодых рЫЦпублик"... все, б*я, заделались спецами по кадровой политике высшего военно-политического руководства Украины... и в том числе, в отношении сектора национальной безопасности и обороны в частности…
Дело в том, что это туловище, которое выдает себя за журналиста... в действительности есть аффилированным с информационными структурами ГУ ГШ ВС РФ пропаг*ндоном... нечто схожее с небезызвестным "Сашей Поцем" (в миру – "военным оборЗевателем" КП Александром Коцом)…
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Вот его комментарий:
Людьми, повязанными кровью, проще управлять, и поэтому я считаю, что будет отдан приказ, и они попытаются совершить кровавую провокацию. В большое наступление я не верю. То, что сдерживало всяких "хомчаков" и прочую банду, и что будет сдерживать новых генералов – это ответные действия со стороны России (с)…
Следует понимать, что этот орк, "просто так" никаких мнений и мыслей обычно не высказывает... Все его "глубокомысленные" задвиги, как правило, непосредственно связаны с текущими или намечающимися ИпСО Мордора... Посему, его пассаж про "совершить кровавую провокацию"... стоит рассматривать вполне серьезно... особенно, в контексте недавнего огневого налета по нашему бригадному ТПУ на Донбассе... в глубине боевых порядков…
Предстоящее 30-летие Независимости нашего государства, начало работы "Крымской платформы" и визит президента Зеленского в США... вполне могут сподвигнуть этих ватоцефалов организовать на Донбассе нечто кровавое... с перекладыванием ответственности на Украину…
Это вполне укладывается в канву мордорских "стратегических подходов", коими они оперируют на Донбассе и на международной арене...
Как я уже ранее писал неоднократно... сейчас у них на повестке дня в отношении нашей страны одна из главных задач – нивелирование международной поддержки Украины и обвинение ее в "срыве мирного процесса"... одна или несколько громких провокаций в зоне боевых действий, вполне для этого сгодятся…
Думаю, от этой печки орки и затанцуют в августе...