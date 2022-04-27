Об этом на своем брифинге по развенчиванию российских фейков рассказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко, передает 24 канал.
Важно Россия "нашла в Мариуполе" штаб людей с нетрадиционной ориентацией", которым якобы занимались США
Две бумажки и две водки
Российские пропагандисты начали рассказывать, что боевики из ОРДЛО наткнулись на так называемую "базу националистов". Увиденное их там ужаснуло: там было изображение Степана Петлюры и Романа Шухевича. И еще – бутылки водки.
По словам Лещенко, оправдывать таким образом свою же войну против Украины – это просто плачевно. Здравым смыслом здесь вовсе "не пахнет".
Единственное, что они смогли показать – отпечатанное на ксероксе и положенное в прозрачный файлик изображение. А также 2 бутылки водки, которую, вероятно, они сами и поставили возле этих распечаток, создавая иллюзию для своей аудитории,
– отметил Сергей Лещенко.
Фотография, которую распространяют пропагандисты / Фото соцсети
Распечатка с Шухевичем / Скриншот с видео
Напомним, россияне пытаются всячески оправдать свои преступные действия. Оккупанты снова начинают рассказывать глупости о нацизме, скрывая истинные намерения, зачем они начали полномасштабное вторжение.
Брифинг Сергея Лещенко о российских фейках за 27 апреля: