Об этом на своем брифинге по развенчиванию российских фейков рассказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко, передает 24 канал.

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Две бумажки и две водки

Российские пропагандисты начали рассказывать, что боевики из ОРДЛО наткнулись на так называемую "базу националистов". Увиденное их там ужаснуло: там было изображение Степана Петлюры и Романа Шухевича. И еще – бутылки водки.

По словам Лещенко, оправдывать таким образом свою же войну против Украины – это просто плачевно. Здравым смыслом здесь вовсе "не пахнет".

Единственное, что они смогли показать – отпечатанное на ксероксе и положенное в прозрачный файлик изображение. А также 2 бутылки водки, которую, вероятно, они сами и поставили возле этих распечаток, создавая иллюзию для своей аудитории,

– отметил Сергей Лещенко.

Фотография, которую распространяют пропагандисты / Фото соцсети

Распечатка с Шухевичем / Скриншот с видео

Напомним, россияне пытаются всячески оправдать свои преступные действия. Оккупанты снова начинают рассказывать глупости о нацизме, скрывая истинные намерения, зачем они начали полномасштабное вторжение.

Брифинг Сергея Лещенко о российских фейках за 27 апреля: