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      Боевики целились в украинских воинов ракетами: есть раненый

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      Под Чермалыком оккупанты применили управляемые ракеты
      Под Чермалыком оккупанты применили управляемые ракеты / Фото из открытых источников

      Оккупанты обстреляли украинские позиции управляемыми ракетами. Также пророссийские боевики били из запрещенного вооружения, один украинский боец получил ранения.

      Боевики совершили 7 обстрелов, сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.

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      Из-за действий оккупантов ранения получил украинский боец.

      В течение текущих суток противник семь раз обстрелял позиции наших войск, четыре раза применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями и потратив 32 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 миллиметров. Также по позициям наших защитников четыре раза выполнили пуски управляемых ракет,
      – говорится в сводке.

      Кроме того, со стороны боевиков работал снайпер.

      Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреливали боевиков из ручных противотанковых гранатометов в районе Водяного, из минометов и противотанковых ракетных комплексов — возле Чермалика. Из стрелкового и снайперского оружия боевики вели огонь вблизи Гнутового.

      В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции украинских военных возле Крымского из артиллерийских систем и противотанковых ракетных комплексов, а затем — из минометов.

      Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по защитникам Новолуганского.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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