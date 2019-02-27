Боевики целились в украинских воинов ракетами: есть раненый
Оккупанты обстреляли украинские позиции управляемыми ракетами. Также пророссийские боевики били из запрещенного вооружения, один украинский боец получил ранения.
Боевики совершили 7 обстрелов, сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.
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Из-за действий оккупантов ранения получил украинский боец.
В течение текущих суток противник семь раз обстрелял позиции наших войск, четыре раза применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями и потратив 32 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 миллиметров. Также по позициям наших защитников четыре раза выполнили пуски управляемых ракет,
– говорится в сводке.
Кроме того, со стороны боевиков работал снайпер.
Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреливали боевиков из ручных противотанковых гранатометов в районе Водяного, из минометов и противотанковых ракетных комплексов — возле Чермалика. Из стрелкового и снайперского оружия боевики вели огонь вблизи Гнутового.
В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции украинских военных возле Крымского из артиллерийских систем и противотанковых ракетных комплексов, а затем — из минометов.
Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по защитникам Новолуганского.