Боевики целились в украинских воинов ракетами: есть раненый

Оккупанты обстреляли украинские позиции управляемыми ракетами. Также пророссийские боевики били из запрещенного вооружения, один украинский боец получил ранения.

Боевики совершили 7 обстрелов, сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.

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Из-за действий оккупантов ранения получил украинский боец.

В течение текущих суток противник семь раз обстрелял позиции наших войск, четыре раза применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями и потратив 32 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 миллиметров. Также по позициям наших защитников четыре раза выполнили пуски управляемых ракет,

– говорится в сводке.

Кроме того, со стороны боевиков работал снайпер.

Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреливали боевиков из ручных противотанковых гранатометов в районе Водяного, из минометов и противотанковых ракетных комплексов — возле Чермалика. Из стрелкового и снайперского оружия боевики вели огонь вблизи Гнутового.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции украинских военных возле Крымского из артиллерийских систем и противотанковых ракетных комплексов, а затем — из минометов.

Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по защитникам Новолуганского.