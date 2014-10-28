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      Боевики "ЛНР" набирают в армию "контрактников"

      01017 Читати новину українською
      Боевики "ЛНР" набирают в армию "контрактников"

      В Луганском Молодогвардейске распространяют объявления, в которых призывают вступить на основе контракта в артиллерийскую бригаду "армии ЛНР".

      Террористы ищут связистов, наводчиков и водителей различных категорий.

      "Гарантируют" обучение и зарплату.

      Теги: Новости политики Украина – Россия терроризм
      Источник: Информатор
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      Новости за 28 октября 2014
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