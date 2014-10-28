Боевики "ЛНР" набирают в армию "контрактников"

Террористы ищут связистов, наводчиков и водителей различных категорий. "Гарантируют" обучение и зарплату.

В Луганском Молодогвардейске распространяют объявления, в которых призывают вступить на основе контракта в артиллерийскую бригаду "армии ЛНР".

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter