Боевики "ЛНР" набирают в армию "контрактников"
В Луганском Молодогвардейске распространяют объявления, в которых призывают вступить на основе контракта в артиллерийскую бригаду "армии ЛНР".
Террористы ищут связистов, наводчиков и водителей различных категорий.
"Гарантируют" обучение и зарплату.
Источник: Информатор
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