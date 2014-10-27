Боевики несколько раз обстреляли позиции бойцов АТО вблизи Никишино
Как сообщили в пресс-центре АТО, накануне вечером террористы несколько раз обстреляли позиции украинских военных вблизи Никишино.
Потерь среди военнослужащих нет, отметили в пресс-центре.
Во время сопровождения автомобильной техники, которая доставила на 32 блокпост возле Смелого продукты питания и питьевую воду, подорвалась на фугасе боевая машина разминирования. Во время взрыва никто не пострадал.
Допис by Прес-центр АТО.
"Личному составу, который несет службу на блокпосту, доставлено все необходимое для обеспечения жизнедеятельности", - сказано в сообщении.
По информации пресс-центра, обстановка в других районах, в частности в Донецком аэропорту и в Мариуполе, стабильная.
Источник: Телеканал новостей "24"
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