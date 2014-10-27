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      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Боевики несколько раз обстреляли позиции бойцов АТО вблизи Никишино

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      Как сообщили в пресс-центре АТО, накануне вечером террористы несколько раз обстреляли позиции украинских военных вблизи Никишино.

      Потерь среди военнослужащих нет, отметили в пресс-центре.

      Во время сопровождения автомобильной техники, которая доставила на 32 блокпост возле Смелого продукты питания и питьевую воду, подорвалась на фугасе боевая машина разминирования. Во время взрыва никто не пострадал.

       
      Допис by Прес-центр АТО.

      "Личному составу, который несет службу на блокпосту, доставлено все необходимое для обеспечения жизнедеятельности", - сказано в сообщении.

      По информации пресс-центра, обстановка в других районах, в частности в Донецком аэропорту и в Мариуполе, стабильная.

      Теги: Новости политики Война на Донбассе АТО
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 27 октября 2014
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