Боевики несколько раз обстреляли позиции бойцов АТО вблизи Никишино

Как сообщили в пресс-центре АТО, накануне вечером террористы несколько раз обстреляли позиции украинских военных вблизи Никишино.

Потерь среди военнослужащих нет, отметили в пресс-центре.



Во время сопровождения автомобильной техники, которая доставила на 32 блокпост возле Смелого продукты питания и питьевую воду, подорвалась на фугасе боевая машина разминирования. Во время взрыва никто не пострадал.

"Личному составу, который несет службу на блокпосту, доставлено все необходимое для обеспечения жизнедеятельности", - сказано в сообщении.



По информации пресс-центра, обстановка в других районах, в частности в Донецком аэропорту и в Мариуполе, стабильная.