Боевики перебросили больше ста танков в окрестности Донецка и Луганска

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружил значительное скопление тяжелой техники, которую боевики разместили вблизи оккупированных Донецка и Луганска.

На временно оккупированной территории вооруженные формирования РФ разворачивают беспрецедентное количество тяжелой техники и вооружения с нарушением линий отвода, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) со ссылкой на представителей миссии.

В частности, как сообщает пресс-центр ООС, больше двух десятков танков и один зенитно-ракетный комплекс возле временно оккупированной Бугаевки, девять танков недалеко от Шимшиновки, 41 танк вблизи Круглика (в 31 километрах на северо-запад от Луганска, – ред.) и 45 танков неподалеку от Мануйловки (65 км на восток от Донецка). По данным воздушного наблюдения было также выявлено наличие 68 боевых бронированных машин неустановленного типа вблизи Бугаевки.

Мини-БПЛА обнаружил четыре РСЗО (БМ-21 Град, 122 мм) недалеко от Миусинска и еще пять РСЗО (БМ-21) вблизи Хрустального (бывший Красный Луч).

За пределами соответствующих линий отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения беспилотник обнаружил 20 танков боевиков (десять T-72 и десять Т-64), 10 самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм), 12 буксированных гаубиц (Д-30 Лягушка, 122 мм) и 2 зенитно-ракетных комплекса (9K35 Стрела-10) возле Миусинска.

Указанное количество техники позволяет развернуть до шести батальйонно-тактических групп.

Наличие и постоянное развертывание артиллерийских средств поражения создает потенциальную угрозу со стороны вооруженных формирований Российской Федерации передовым подразделениям Вооруженных Сил Украины.

Также сообщается, что вблизи границы с Российской Федерацией в районе Маныч на грунтовой дороге, где нет ни одного пункта пропуска через границу, беспилотник мониторинговой миссии обнаружил колонну из 10 тентованных грузовиков и 4 машин сопровождения, которые пересекали государственную границу Украины в направлении России. При этом БПЛА миссии подвергался радиоэлектронному подавлению.