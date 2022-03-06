Лидер группы "Океан Эльзы" уверен в победе Украины, ссылаясь на собственные наблюдения.
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Вакарчук уверен в победе Украины
Певец рассказал, что встречался с людьми разных городов Украины: Харьков, Запорожье, Одесса, Днепр, Винница, Хмельницкий. По словам Вакарчука, все эти города объединяют следующие вещи:
- вера в победу,
- упорство,
- смелость,
- желание сражаться до победного конца.
Он добавил, что эти настроения не зависели от мест, где он встречался с людьми. Вакарчук подчеркнул, что везде чувствует уверенность в будущем Украины.
Украинская политическая нация проходит боевое крещение. И на ближайшие сотни, а может и тысячи лет, у нее будет прекрасное будущее. Я в этом уверен. Мы победим! Правда, за нами! Слова Украины!,
– сказал Вакарчук.
Кроме того, певец и бывший политик призвал закрыть украинское небо, чтобы "помочь нам уничтожить российские военные самолеты и дроны, прежде чем они атакуют наши дома".
Обращение Вакарчука: смотреть видео
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