Таковы выводы американского Института изучения войны. В своем исследовании аналитики использовали данные Главного управления разведки Минобороны Украины и материалы российских военных блоггеров.

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Российское командование нарушает принципы военного профессионализма

Отказ от эвакуации раненых лишь для того, чтобы сохранить большее количество техники на фронте, является нарушением принципа профессионализма со стороны оккупационного командования. В Институте изучения войны подчеркнули, что не могут самостоятельно подтвердить выводы украинской разведки, однако слова российских военных блоггеров подтверждают это.

В качестве примера один из военных блоггеров обвинил российское командование в большом количестве потерь, в частности на Запорожье и в том, что среди оккупантов бывают случаи безумия.

Другой блоггер заявляет, что командование не присылает подкрепление вовремя, из-за чего у кафиров нет времени на передышку. Это тоже влияет на боевой дух.

Действия российского командования могут сыграть на руку.

В Институте изучения войны считают, что действия российского командования, подрывающие боевой дух кафиров, могут сыграть на руку Украине и Вооруженные Силы могут пойти в контрнаступление со значительным успехом.

Если российские войска, застрявшие на второстепенных осях, потеряют волю к бою, поскольку битва за Северодонецк потребляет большую часть существующей российской наступательной боевой мощи, Украина может иметь шанс начать значительное контрнаступление с хорошими перспективами успеха,

– говорится в материале ISW.

Аналитики отмечают, что эта возможность неопределенна, однако, вполне вероятно, что украинские войска используют эту возможность, учитывая слабые места оккупантов.

Зачем россиянам успех в Северодонецке

Российские войска прилагают значительные усилия для того, чтобы захватить Северодонецк, однако в Институте изучения войны отмечают, что тактические успехи там не принесут выгоды оккупантам .

В случае взятия Северодонецка Кремль разве что может заявить о полном контроле над Луганщиной и выдать это за "победу". Однако сейчас для наступления оккупационная армия тратит немало ресурсов, поскольку за город продолжаются ожесточенные бои.

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