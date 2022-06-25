Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что Украина не рассматривает никаких сценариев окончания войны, кроме полной победы и выхода страны на границы 1991 года вместе с Крымом и Донбассом.

Читайте также Ракетные обстрелы городов, корабельная группировка врага "похудела": основная за 122 день войны

Буданов отметил, что, начиная с августа 2022 года, произойдут события, которые покажут всему миру начало переломного момента. Об этом Буданов заявил в эфире одного из крупнейших вещателей Великобритании "ITV news".

Какие события будут происходить, Кирилл Буданов не отметил.

Украина вернется к границам 1991 года, и мы не рассматриваем никаких других сценариев. К концу года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы восстановим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем,

– заявил начальник ГУР.

Также Кирилл Буданов подчеркнул, что значительная часть успеха Вооруженных сил Украины в российско-украинской войне сейчас зависит от международной поддержки. Он отметил недавнее предложение Великобритании об обучении 10 тысяч украинских военнослужащих.

Поддержка Великобритании очень значительна. Это отличный пример сотрудничества и помощи,

– заявил генерал-майор.

Буданов спрогнозировал, что циничная война России против украинского народа станет роковой для кремлевского режима.

Путин не добьется успеха. Это трагедия, к которой он привел Россию и Украину, и закончится катастрофой для России. Ничего другого,

– подчеркнул Кирилл Буданов.

Какая ситуация на фронте: данные от Генштаба по направлениям

Волынское и Полесское направления. Ситуация по деятельности на границе военных из Беларуси не претерпела существенных изменений. В Генштабе сообщают, что с этой территории могут продолжаться ракетные обстрелы.

Ситуация по деятельности на границе военных из Беларуси не претерпела существенных изменений. В Генштабе сообщают, что с этой территории могут продолжаться ракетные обстрелы. Северское направление. Для прикрытия участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях оккупанты удерживают до трех батальонных тактических групп и воздушно-десантных войск. В Генштабе сообщили, что россияне обстреляли из артиллерии позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области и Бояро-Лежачи Сумской области.

Для прикрытия участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях оккупанты удерживают до трех батальонных тактических групп и воздушно-десантных войск. В Генштабе сообщили, что россияне обстреляли из артиллерии позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области и Бояро-Лежачи Сумской области. Харьковское направление. Здесь российские кафиры сосредотачивают усилия на том, чтобы удержать занять позиции. Кроме того, захватчики обстреляли из артиллерии районы города Харькова – пострадала местная инфраструктура.

Здесь российские кафиры сосредотачивают усилия на том, чтобы удержать занять позиции. Кроме того, захватчики обстреляли из артиллерии районы города Харькова – пострадала местная инфраструктура. Донецкое направление. В этом направлении противник основные усилия сосредотачивается на содержании занятых рубежей и проведении перегруппировки войск.

В этом направлении противник основные усилия сосредотачивается на содержании занятых рубежей и проведении перегруппировки войск. Северодонецкое направление. Россияне обстреливали из артиллерии районы Лисичанска, Спорного и Волчоярки. Нанесли авиаудар в районе Лисичанска, пытались блокировать город с юга.

Россияне обстреливали из артиллерии районы Лисичанска, Спорного и Волчоярки. Нанесли авиаудар в районе Лисичанска, пытались блокировать город с юга. Херсонское направление. Российские кафиры, находящиеся на территории временно оккупированной Херсонской области, страдая от наступления украинских войск, пытались совершить соответствующее контрнаступление. Однако оборона украинских защитников удержала нападение россиян, сломав планы на успешное контрнаступление. Россияне провели безуспешную атаку в направлении Потемкино – Высокополье. Украинцы продолжают двигаться к временно оккупированному Херсону.

Буданов предположил, когда ВСУ войдут в Крым