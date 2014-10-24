Богатыреву объявили в розыск

Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск экс-главу Минздрава Раису Богатыреву.

"Генеральная прокуратура Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты и завладения средствами государственного бюджета Украины в особо крупных размерах должностными лицами Министерства здравоохранения Украины, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины", — говорится в сообщении ГПУ.

Генпоркуратура установила, что экс-вице-премьер, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц, в личных интересах и интересах третьих лиц, используя предоставленные полномочия вопреки интересам службы, завладела бюджетными средствами в сумме более 6 миллионов гривен.

Как известно, 20 октября бывшему Министру здравоохранения Украины вынесено уведомление о подозрении в совершении указанного преступления.



21 октября 2014 она была объявлена ​​в розыск постановлением следователя Генеральной прокуратуры, а 23 октября судом предоставлено разрешение на задержание указанного лица и доставку в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



В этот же день суд вынес постановление о наложении ареста на имущество экс-Министра и ее мужа, а именно: 3 квартиры в г. Киеве, апартаменты в г. Ялта и 3 дома в с. Подгорцы Обуховского района Киевской области.



Сейчас принимаются меры по привлечению к ответственности других лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.



В июне, как известно, в Генпрокуратуре Украины сообщили о расследовании уголовного производства по факту растраты государственных средств должностными лицами Минздрава, в частности, — лично экс-министром Раисой Богатыревой.