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      Богатыреву объявили в розыск

      21960 Читати новину українською
      Раиса Богатырева
      Раиса Богатырева / svit24.net

      Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск экс-главу Минздрава Раису Богатыреву.

      "Генеральная прокуратура Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты и завладения средствами государственного бюджета Украины в особо крупных размерах должностными лицами Министерства здравоохранения Украины, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины", — говорится в сообщении ГПУ

      Генпоркуратура установила, что экс-вице-премьер, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц, в личных интересах и интересах третьих лиц, используя предоставленные полномочия вопреки интересам службы, завладела бюджетными средствами в сумме более 6 миллионов гривен.

      Как известно, 20 октября бывшему Министру здравоохранения Украины вынесено уведомление о подозрении в совершении указанного преступления. 

      21 октября 2014 она была объявлена ​​в розыск постановлением следователя Генеральной прокуратуры, а 23 октября судом предоставлено разрешение на задержание указанного лица и доставку в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. 

      В этот же день суд вынес постановление о наложении ареста на имущество экс-Министра и ее мужа, а именно: 3 квартиры в г. Киеве, апартаменты в г. Ялта и 3 дома в с. Подгорцы Обуховского района Киевской области. 

      Сейчас принимаются меры по привлечению к ответственности других лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.

      В июне, как известно, в Генпрокуратуре Украины сообщили о расследовании уголовного производства по факту растраты государственных средств должностными лицами Минздрава, в частности, — лично экс-министром Раисой Богатыревой.

      Теги: Раиса Богатырева Новости политики ГПУ Министерство здравоохранения Украины
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 24 октября 2014
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