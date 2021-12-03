Об этом бывший глава Офиса Президента сообщил на своей странице в фейсбуке. В то же время экс-чиновник опубликовал скриншоты полученных кодов-подтверждений для входа в аккаунт.
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Богдан обратился к главе государства и отметил, что "покажет все сам", если тот захочет что-то "почитать". На этом он не остановился и вспомнил Ивана Баканова, пригрозив ему "увольнением".
Богдан подозревает представителей СБУ
Экс-руководитель ОП считает, что его учетную запись пробовали взломать представители Службы безопасности.
Занималась (взламыванием – 24 канал) СБ, Левченко – фамилия начальника управления,
– добавил он.
Интересно, что на обнародованных Богданом скриншотах видно все коды-подтверждения, которые приходят на телефон, несмотря на то, бывший глава Офиса Президента пытался их закрасить.
Богдан заявил, что его Telegram пытались взломать / Фото с фейсбука Андрея Богдана
Кто такой Андрей Богдан
Это бывший адвокат Игоря Коломойского и чиновник из правительств Юлии Тимошенко и Николая Азарова. Но наибольшую славу он получил как глава Офиса Президента Владимира Зеленского с 2019 года.
Тогда многие считали его едва ли не самым влиятельным человеком в команде нового президента. Впрочем, в феврале 2020 года Богдана отправили в отставку, а его место занял Андрей Ермак.