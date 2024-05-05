Об этом в эфире телемарафона заявил офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников. Он рассказал, что сейчас оккупанты технику берегут больше, чем пехоту, передает 24 Канал.

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Новая старая тактика

Калашников рассказал, что сейчас на Бахмутском направлении враг больше бережет технику, чем пехоту. Поэтому мобилизованные уже даже не проходят обучение, а сразу отправляются на передовую. Поэтому штурмовые действия на Бахмутском направлении происходят при минимальном участии техники, или вообще без нее

Достаточно значительное количество российских подразделений укомплектованы мобилизованными, которые даже уже могут не проходить обучение в центрах, а просто бросаются в зону боевых действий, бросаются в штурмы, причем в первых штурмовых рядах идут именно они,

– заявил Калашников.

Если мобилизованные могут закрепиться на позициях, то тогда военное руководство России перебрасывает более опытных оккупантов, которые имеют боевой опыт, вместе с техникой.

"И уже они начинают окапываться и создавать огневой рубеж. Пропаганда у них работает, мозги промываются. И они действительно считают, что лучше умереть, чем попасть в плен", – добавил пресофицер.

Активно используют КАБы

Калашников добавил, что российские военные также пытаются чаще использовать управляемые авиабомбы. По его словам, артиллерия работает у оккупантов не так метко, как им хотелось бы.

Так, оккупанты осуществляют за сутки от 10 до 12 тысяч выстрелов из артиллерии, однако Калашников уверяет, что это не то количество, которое необходимо для активных штурмовых действий. Поэтому враг активнее использует КАБы, пытается штурмовать и наносить огневое поражение.