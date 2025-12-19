DeepState пишет о критической ситуации в районе Гуляйполя: что говорят в Силах обороны Юга
- Проект DeepState сообщает о критической ситуации в районе Гуляйполя из-за саботажа среди офицеров 102 ОБр ТрО, что может привести к потере города.
- Силы обороны Юга Украины подтвердили, что в районе города сложная ситуация с многочисленными штурмовыми действиями и авиационными ударами. Но бойцы бригады удерживают позиции вместе с несколькими другими подразделениями.
Проект DeepState писал о критической ситуации в районе Гуляйполя в Запорожской области из-за саботажа некоторых офицеров 102 ОБр ТрО. Также, по данным аналитиков, существует риск потери самого города.
Что, по данным DeepState, происходит сейчас в Гуляйполе?
Аналитики отметили, что, по их данным, бойцов 102 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ подговаривают на самовольное оставление позиций.
Как стало нам известно, в 102 ОБр ТрО есть группа офицеров, которые поощряют СЗП. Параллельно с этим, в бригаде не знают обстановку в соседних батальонах, думая что соседи стоят, а они уже за пределами области. Ротные из 102 ОБр ТрО на собственном примере пытаются удержать людей. Известно, что есть и раненые командиры рот на позициях,
– написали в DeepState.
Кроме того, из-за отсутствия координации между батальонами случаются опасные инциденты. Так, недавно украинских военных чуть не накрыли собственным артиллерийским огнем, восприняв их за вражеских штурмовиков.
По данным DeepState, сейчас ситуацию в Гуляйполе пытаются спасти элитные штурмовые подразделения и силы 154-го ОМБр. Однако их усилия могут оказаться напрасными без надежного удержания позиций основной бригадой.
В то же время аналитики проекта рассказали, что активистам подсовывают и распространяют видео российских "клипмейкеров", где якобы бойцы одного подразделения бьют бойцов другого. Военные на этих видео говорят на ломаном украинском языке и на всю кричат название своего полка.
"Цирк, но оно создает большую тревогу у семей тех, кто сейчас на переднем крае", – объяснили в проекте.
Что говорят в Силах обороны Юга Украины о ситуации в Гуляйполе?
Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в комментарии 24 Канала отметил, что ситуация в Гуляйполе по состоянию на 19 декабря действительно довольно сложная. По данным полковника, за сутки там было 10 – 15 штурмовых действий.
Также противник наносит авиационные удары корректируемыми авиационными бомбами. Мы тоже фиксируем 15 – 20, иногда даже 25 корректируемых бомб за сутки на нашей позиции. Кроме того, враг пытается инфильтроваться, проникнуть в глубину нашей обороны,
– отметил спикер.
Относительно публикации DeepState, Волошин отметил, что не будет комментировать ее, поскольку не знает, какие у проекта есть инсайды по саботажу и ситуации в бригадах.
"Но могу сказать, что кроме 102-й бригады, там еще несколько подразделений, которые обороняют наши позиции", – резюмировал полковник.
Что ранее говорили военные о ситуации в районе Гуляйполя?
Генеральный штаб ВСУ в сводке с фронта за 16:00 19 декабря написал, что с начала суток на Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 3 атаки оккупантов в районе Гуляйполя. Также военные писали, что авиация противника нанесла удары по городу.
Аналитики DeepState в обновлении карты 18 декабря писали, что враг продвинулся в самом Гуляйполе. Сейчас на карте почти половина города находится в "серой зоне".
ISW в сводке 19 декабря писал, что видеоматериалы за 18 декабря показывают, что российские войска недавно продвинулись в восточной части Гуляйполя. Также, по данным военных, оккупанты продвинулись и в центральной части Варваровки, что к северо-западу от Гуляйполя.