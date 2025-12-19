DeepState пише про критичну ситуацію в районі Гуляйполя: що кажуть у Силах оборони Півдня

Проєкт DeepState писав про критичну ситуацію в районі Гуляйполя у Запорізькій області через саботаж деяких офіцерів 102 ОБр ТрО. Також, за даними аналітиків, існує ризик втрати самого міста.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис DeepState у телеграм-каналі проєкту.

Що, за даними DeepState, відбувається зараз в Гуляйполі?

Аналітики зазначили, що, за їхніми даними, бійців 102 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ підмовляють на самовільне залишення позицій.

Як стало нам відомо, у 102 ОБр ТрО є група офіцерів, які заохочують СЗП. Паралельно з цим, у бригаді не знають обстановку у сусідніх батальйонах, думаючи що сусіди стоять, а вони вже за межами області. Ротні зі 102 ОБр ТрО на власному прикладі намагаються утримати людей. Відомо що є і поранені командири рот на позиціях,

– написали у DeepState.

Крім того, через відсутність координації між батальйонами трапляються небезпечні інциденти. Так, нещодавно українських військових мало не накрили власним артилерійським вогнем, сприйнявши їх за ворожих штурмовиків.

За даними DeepState, наразі ситуацію в Гуляйполі намагаються врятувати елітні штурмові підрозділи та сили 154-го ОМБр. Проте їхні зусилля можуть виявитися марними без надійного утримання позицій основною бригадою.

Водночас аналітики проєкту розповіли, що активістам підсовують і поширюють відео російських "кліпмейкерів", де буцімто бійці одного підрозділу б'ють бійців іншого. Військові на цих відео говорять ламаною українською мовою та на всю кричать назву свого полку.

"Цирк, але воно створює велику тривогу у родин тих, хто зараз на передньому краю", – пояснили в проєкті.

Що кажуть у Силах оборони Півдня України про ситуацію в Гуляйполі?

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин у коментарі 24 Каналу зазначив, що ситуація в Гуляйполі станом на 19 грудня дійсно доволі складна. За даними полковника, за добу там було 10 – 15 штурмових дій.

Також противник завдає авіаційних ударів коригованими авіаційними бомбами. Ми теж фіксуємо 15 – 20, інколи навіть 25 коригованих бомб за добу на нашій позиції. Крім того, ворог намагається інфільтруватися, проникнути в глибину нашої оборони,

– зазначив речник.

Щодо публікації DeepState, Волошин наголосив, що не коментуватиме її, оскільки не знає, які в проєкту є інсайди щодо саботажів та ситуації у бригадах.

"Але можу сказати, що крім 102-ї бригади, там ще декілька підрозділів, які обороняють наші позиції", – резюмував полковник.

Що раніше говорили військові про ситуацію в районі Гуляйполя?