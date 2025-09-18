В ЦПД ответили, есть ли россияне в центре Купянска в Харьковской области
- Россиян в центре Купянска не зафиксировано, но тяжелые бои за город продолжаются.
- Купянск находится под контролем ВСУ, хотя диверсионные группы пытаются проникать в город.
В окрестностях Купянска в Харьковской области сейчас продолжаются жесткие бои. Россияне не прекращают попыток штурмовать сам город.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко.
К теме Ухудшение ситуации на Харьковщине: Мусиенко раскрыл планы врага на Купянском направлении
Что сейчас происходит в Купянске?
Руководитель ЦПД отметил, что сейчас, несмотря на сложную ситуацию на Купянском направлении, оккупантов в центральной части города не зафиксировано.
Россиян в центре Купянска, по состоянию на сейчас, нет,
– написал Андрей Коваленко.
В то же время он подчеркнул, что тяжелые бои за город Купянск в Харьковской области продолжаются.
Отметим, что командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире 24 Канала отметил, что Купянск сейчас находится под контролем ВСУ. Относительно газовой трубы, которую использовали россияне для своего передвижения, Федоренко отметил, что соответствующие меры наши защитники уже приняли, также в городе нет регулярных частей оккупантов, но пытаются проникать диверсионные группы.
Какая ситуация в районе Купянска сложилась сейчас?
Аналитики DeepState 17 сентября обновили карту боевых действий. Согласно данным аналитиков, оккупанты имели продвижение на Харьковщине, а именно возле Кондрашовки и Степной Новоселки, что рядом с Купянском.
Командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко также рассказал, что Силы обороны уничтожили трубу возле Купянска, через которую оккупанты приближались к городу. Теперь российские солдаты пытаются переплыть Оскол на лодках и плотах.
Начальник Купянской МВА Андрей Беседин подчеркнул, что ситуация в городе остается критической. Населенный пункт ежедневно находится под массированными обстрелами, там также продолжаются поиски вражеских диверсионно-разведывательных групп, которые могли проникнуть под видом гражданских.