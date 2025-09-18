В окрестностях Купянска в Харьковской области сейчас продолжаются жесткие бои. Россияне не прекращают попыток штурмовать сам город.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко.

Что сейчас происходит в Купянске?

Руководитель ЦПД отметил, что сейчас, несмотря на сложную ситуацию на Купянском направлении, оккупантов в центральной части города не зафиксировано.

Россиян в центре Купянска, по состоянию на сейчас, нет,

– написал Андрей Коваленко.

В то же время он подчеркнул, что тяжелые бои за город Купянск в Харьковской области продолжаются.

Отметим, что командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире 24 Канала отметил, что Купянск сейчас находится под контролем ВСУ. Относительно газовой трубы, которую использовали россияне для своего передвижения, Федоренко отметил, что соответствующие меры наши защитники уже приняли, также в городе нет регулярных частей оккупантов, но пытаются проникать диверсионные группы.

Какая ситуация в районе Купянска сложилась сейчас?