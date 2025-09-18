На околицях Куп'янська у Харківській області наразі тривають жорсткі бої. Росіяни не припиняють спроб штурмувати саме місто.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенанта Андрія Коваленка.

Що зараз відбувається у Куп'янську?

Керівник ЦПД зазначив, що наразі, попри складну ситуацію на Куп'янському напрямку, окупантів у центральній частині міста не зафіксовано.

Росіян у центрі Куп'янська, станом на зараз, немає,

– написав Андрій Коваленко.

Водночас він підкреслив, що важкі бої за місто Куп'янськ у Харківській області тривають.

Зазначимо, що командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу зазначив, що Куп'янськ наразі перебуває під контролем ЗСУ. Стосовно газової труби, яку використали росіяни для свого пересування, Федоренко наголосив, що відповідні заходи наші захисники вже вжили, також у місті немає регулярних частин окупантів, але намагаються проникати диверсійні групи.

