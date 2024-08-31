Кадры демонстрируют напряженные бои в районе Купянска. Отметим, что только за последние сутки в целом там отбили 32 атаки врага.

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Операция в районе Купянска

Так, тактическая группа "Афина" и группа "Rogue" показали видео боевой работы на Купянском направлении от первой. Бойцы Международного легиона Украины успешно "дали жару" российским оккупантам, накрыв их градом из пуль.

Работа разведчиков на Купянском направлении: смотрите видео

Отметим, что в течение последних суток Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки и Глушковки. Еще в июне сообщалось, что враг хочет выйти к поселку Боровая на Харьковщине. На фоне этого 3 штурмовая недавно провела наступательные действия на границе Харьковской и Луганской областей.