Враг в составе 17 единиц бронированной техники попытался штурмовать позиции 46 бригады. Однако число 13 в очередной раз стало несчастливым для оккупантов.

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Штурм на Кураховском направлении

В 46 бригаде сообщили, что не проходит и дня, чтобы россияне не прибегали к новым попыткам штурмов их позиций. Так, в четверг бойцы отбили очередную массированную атаку в составе 17 единиц разнообразной бронированной техники. Из них только четверо вернулось домой.

Что имеем в сухом остатке? 13 единиц было уничтожено на минных заграждениях, огнем артиллерии, ПТРК и FPV-дронами. С личным составом также особо не церемонились: часть врагов уничтожено непосредственно на броне; кто спешился и шастал кустами, тех по индивидуальной программе догоняли и вылавливали БпЛА,

– рассказали военные.

Воины 46 бригады акцентировали, что судьба оккупанта всегда была, есть и будет неблагодарной, потому что от справедливого наказания их ничто не спасет.

Уничтожение россиян на Кураховском направлении: смотрите видео

К слову, по данным Генштаба, за прошедшие сутки на Кураховском направлении произошло 38 боестолкновений. В частности, враг хотел прорвать оборонительные позиции ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка.