Россияне полноценно не контролируют ни одного района, – 7 корпус ДШВ о ситуации в Покровске

В Покровске продолжаются городские бои с группами врага. Оккупанты по состоянию на 27 октября полноценно не контролируют ни одного района города.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.

К теме Удар по Белгородской дамбе и городские бои в Покровске: как изменилась линия фронта за неделю

Какая ситуация в Покровске сейчас?

Военные рассказали, что в Покровске продолжаются городские бои с группами врага, которые благодаря численному превосходству в силах и средствах сумели просочиться в город и накопиться на разных частях населенного пункта.

Защитники Покровска осуществляют активное противодействие оккупантам в городе. На днях нашу оборону усилили новыми подразделениями. В частности, штурмовыми войсками, артиллерией, экипажами БПЛА и другими частями Сил обороны. Наращиваем применение зенитных дронов и сеткометов против вражеских "мавиков". Дополнительно дистанционно минируем пути просачивания противника,

– отметили в 7 корпусе.

Защитники отметили, что за 25 – 26 октября в Покровске было уничтожено около 40 россиян. В то же время, по словам воинов, оккупанты, которые попали в город, не пытаются там закрепиться, а намерены продвинуться дальше на север. Тем самым враг хочет распылить силы нашей обороны и заблокировать сухопутные логистические коридоры в город.

"Поэтому сейчас о полноценном контроле над одним из районов Покровска речь не идет. Противник имеет возможности вести наблюдение за перемещениями как в Покровске, так и в Мирнограде. Ротация личного состава – затруднена и происходит с существенными задержками. Логистика – ограничена. При доставке необходимой провизии используются как воздушные, так и наземные дроны", – отметили украинские военные.

Одновременно россияне проводят классические массированные штурмовые действия по всей полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ. Цель – сломать защиту украинских войск, приблизить линию разграничения к Покровску и Мирнограду, постепенно устанавливать полноценный контроль над кварталами обоих городов.

Всего за 25 – 26 октября оккупанты совершили 42 атаки на всей полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ. Россияне никаких целей, которые поставили перед собой, не достигли. Украинские воины уничтожили 64 оккупантов и 4 единицы бронированной техники, 2 единицы автомобильной техники и 6 мотоциклов. Отразить массированные штурмы удалось как благодаря взаимодействию между подразделениями в полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ, так и со смежными подразделениями из полосы 1 корпуса НГУ "Азов",

– резюмировали украинские военные.

Также защитники опубликовали кадры своей работы по уничтожению врага в Покровске.

Как украинские защитники отрабатывают по россиянам в Покровске / Видео 7 корпуса ДШВ

Кстати, военный обозреватель Денис Попович заявлял в эфире 24 Канала, что если Украина потеряет Покровско-Мирноградскую агломерацию, то врагу откроется путь на Днепропетровщину. Это в дальнейшем, по мнению эксперта, усложнит ситуацию для нашего государства.

Что ранее заявляли о ситуации в Покровске?