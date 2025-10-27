Росіяни повноцінно не контролюють жодного району, – 7 корпус ДШВ про ситуацію у Покровську

У Покровську тривають міські бої з групами ворога. Окупанти станом на 27 жовтня повноцінно не контролюють жодного району міста.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

До теми Удар по Бєлгородській дамбі та міські бої в Покровську: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка ситуація у Покровську зараз?

Військові розповіли, що у Покровську тривають міські бої з групами ворога, які завдяки чисельній перевазі у силах та засобах зуміли просочитися у місто та накопичитися на різних частинах населеного пункту.

Захисники Покровська здійснюють активну протидію окупантам у місті. Днями нашу оборону посилили новими підрозділами. Зокрема, штурмовими військами, артилерією, екіпажами БпЛА та іншими частинами Сил оборони. Нарощуємо застосування зенітних дронів та сіткометів проти ворожих "мавіків". Додатково дистанційно мінуємо шляхи просочування противника,

– зазначили у 7 корпусі.

Захисники наголосили, що за 25 – 26 жовтня у Покровську було знищено близько 40 росіян. Водночас, за словами воїнів, окупанти, які потрапили у місто, не намагаються там закріпитися, а мають намір просунутися далі на північ. Тим самим ворог хоче розпорошити сили нашої оборони та заблокувати сухопутні логістичні коридори до міста.

"Тож наразі про повноцінний контроль над жодним із районів Покровська не йдеться. Противник має можливості вести спостереження за переміщеннями як у Покровську, так і у Мирнограді. Ротація особового складу – ускладнена та відбувається із суттєвими затримками. Логістика – обмежена. При доставленні необхідної провізії використовуються як повітряні, так і наземні дрони", – зазначили українські військові.

Одночасно росіяни проводять класичні масовані штурмові дії по всій смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ. Мета – зламати захист українських військ, наблизити лінію розмежування до Покровська та Мирнограду, поступово встановлювати повноцінний контроль над кварталами обох міст.

Загалом за 25 – 26 жовтня окупанти здійснили 42 атаки на всій смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ. Росіяни жодних цілей, які поставили перед собою, не досягли. Українські воїни знищили 64 окупантів та 4 одиниці броньованої техніки, 2 одиниці автомобільної техніки та 6 мотоциклів. Відбити масовані штурми вдалося як завдяки взаємодії між підрозділами у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ, так і з суміжними підрозділами зі смуги 1 корпусу НГУ "Азов",

– резюмували українські військові.

Також захисники опублікували кадри своєї роботи зі знищення ворога у Покровську.

Як українські захисники відпрацьовують по росіянах у Покровську / Відео 7 корпусу ДШВ

До речі, військовий оглядач Денис Попович заявляв в етері 24 Каналу, що якщо Україна втратить Покровсько-Мирноградську агломерацію, то ворогу відкриється шлях на Дніпропетровщину. Це надалі, на думку експерта, ускладнить ситуацію для нашої держави.

Що раніше заявляли про ситуацію у Покровську?